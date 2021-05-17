Стало известно о трех погибших в ходе нападения россиянина с ножом на прохожих

Три человека погибли в результате нападения россиянина с ножом на прохожих в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В нападавшего мужчину выстрелил сотрудник правоохранительных органов. По данным главного управления МВД, злоумышленник задержан и находится в больнице.

Как отмечает СК, убийство могло произойти на почве конфликта собутыльников. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее суд с участием присяжных признал виновным жителя Красноярска Ивана Ежова, убившего весной прошлого года семью из трех человек. Россиянин напал на соседей, будучи пьяным. Отмечается, что причиной убийства могли стать сцены компьютерных игр, повлиявшие на поведение обвиняемого.