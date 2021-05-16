Американка убила своих детей из-за голосов в голове

В американском городе Финикс, штат Аризона, женщина убила своих детей из-за голосов в голове. Об этом сообщает телеканал FOX 10 Phoenix.

Американка пожаловалась полицейским на голоса, которые заставляют ее убить своих детей. Сразу после этого в ее квартире нашли тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика со следами насильственной смерти.

«Офицеры отправились в ее квартиру и нашли 9-летнюю девочку и 7-летнего мальчика мертвыми с "явными признаками физических травм"», — сказал представитель полиции.

Отмечается, что полиция уже приходила к ним домой. Соседи жаловались на ссоры семейной пары, однако, по мнению правоохранителей, тогда детям ничего не угрожало.

Мать была задержана, ее допрашивают детективы.

В августе 2020 года сообщалось, что британка родила шесть детей от сводного брата, убила двух из них и готовила покушение на еще четырех. До этого социальные службы города характеризовали женщину как «примерную и заботливую мать».