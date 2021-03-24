Российские подростки нашли в парке скелет ребенка без рук и ног

Дети нашли в одном из петербургских парков скелет ребенка, на котором отсутствовали ноги и кисти рук. Об этом в среду, 24 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Уточняется, что человеческие останки были найдены в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Российские подростки наткнулись на них во время прогулки и сразу же сообщили родителям.

Полицейские установили, что скелет принадлежит ребенку ростом около метра. По информации правоохранителей, пол пока не установили.

22 марта сообщалось, что жительница Новосибирской области и ее сожитель убили ребенка из-за плохого чтения. Его мать и отчим весь день распивали алкогольные напитки, ближе к вечеру они решили заняться воспитанием сына: поставили в угол и заставили читать вслух книгу. Родителям не понравилось, что школьник читает текст невнятно — за это они стали избивать его ногами, нанесли около 50 ударов. Мальчик скончался от травм.