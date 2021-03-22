Россиянка и ее сожитель убили ребенка из-за плохого чтения

Матери и ее сожителю, которые убили ребенка за плохое чтение в Новосибирской области, предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 19 марта в доме дачного поселка Кудряшовский нашли тело 6-летнего мальчика. На нем обнаружили множество телесных повреждений.

Его мать и отчим весь день распивали алкогольные напитки, ближе к вечеру они решили заняться воспитанием сына: поставили в угол и заставили читать вслух книгу. Родителям не понравилось, что школьник читает текст невнятно — за это они стали избивать его ногами, нанесли около 50 ударов. Мальчик скончался от травм.

По итогам допроса подозреваемым назначили психолого-психиатрические экспертизы и предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенное группой лиц») УК РФ. Мужчина признался в содеянном, однако женщина отрицает вину.