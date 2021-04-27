Киевский подросток зарезал свою семью и пустился в бега

Правоохранители в Киеве задержали 16-летнего подростка, который, предположительно, зарезал своих родителей и восьмилетнего брата, прожил с их телами несколько дней, а позже пустился в бега. Сообщение об этом появилось на сайте Национальной полиции Украины.

Накануне в понедельник, 26 апреля, в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что семья ее сына несколько дней не выходит на связь и попросила проверить квартиру. Прибывшие на место силовики обнаружили тела граждан 1971, 1979 и 2012 годов рождения. «Мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших», — говорится в сообщении.

После этого руководство местного управления полиции подняло по тревоге весь личный состав, и вскоре юноша был задержан. При себе у него оказался окровавленный нож, который позже был направлен на экспертизу. Выяснилось, что убийство произошло на почве семейной ссоры. Молодой человек сначала лишил жизни родителей, а потом и младшего брата.

Он оставался в квартире еще несколько дней, а после решил бежать. Теперь подростку грозит пожизненное заключение, было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

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