На Украине изнасиловали и задушили семилетнюю девочку

В Херсонской области ищут убийцу семилетней Маши Б. из села Счастливое. Об этом пишет «Страна.ua».

Девочка выбежала из дома встречать отца с подарком к 8 Марта, через четыре дня поисков ее тело со следами насильственной смерти обнаружили на территории заброшенного сарая рядом с остановкой.

Тело девочки было спрятано в белый мешок. Она не была раздета, но сотрудники Национальной полиции Украины считают, что ее изнасиловали.

По словам соседей, Маша росла доверчивым ребенком, жила в небогатой семье, которая состоит на учете в как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Отец жил отдельно и находился в разводе с матерью Маши.

Уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения девочки, было переквалифицировано на пункт 2 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство малолетнего ребенка») Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельств смерти.