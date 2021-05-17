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Суд признал виновным убившего семью из-за компьютерных игр россиянина

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Суд с участием присяжных признал виновным жителя Красноярска Ивана Ежова, убившего весной прошлого года семью из трех человек. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает ТАСС.

Приговор огласят 19 мая.

По данным следствия, россиянин напал на соседей, будучи пьяным. Отмечается, что причиной убийства могли стать сцены компьютерных игр, повлиявшие на злоумышленника.

Преступник нанес погибшим множество ударов ножом. После расправы мужчина тщательно замаскировал следы содеянного, по которым его можно было вычислить.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области рецидивист убил 88-летнюю труженицу тыла. Ему показалось, что та мало заплатила ему за покраску стен в ее доме. Пьяный работник поссорился с пенсионеркой, в результате чего задушил ее и покинул место преступления на такси.

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