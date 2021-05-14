На Украине убили изучавшего холокост известного историка

Известный украинский историк-краевед Владимир Щукин, который изучал специфику холокоста на оккупированной немцами в годы Великой Отечественной войны территории республики, был найден убитым в собственной квартире в Николаеве. Сообщение об этом появилось на странице национальной полиции региона в Facebook.

Тело 67-летнего кандидата наук обнаружил его сосед по лестничной площадке, дверь в квартиру историка была открыта. Позже экспертиза подтвердила, что смерть ученого являлась насильственной. На теле были обнаружены следы ножевых ранений и гематомы в районе головы. Было возбуждено уголовное дело, однако причастных к убийству пока обнаружить не удалось.

В свою очередь, украинское издание «Новости-N» отметило, что обстоятельства смерти Щукина оказались схожими с убийством другого историка из Николаева — Николая Щитюка.

В 2018 году его обнаружили с ножом в спине в съемной квартире. Ученый был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина и специализировался на аналогичных исследованиях. Организаторов и исполнителей убийства так и не нашли.