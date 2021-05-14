Российский рецидивист убил 88-летнюю труженицу тыла из-за оплаты покраски стен

В Свердловской области рецидивист убил 88-летнюю труженицу тыла. Ему показалось, что та мало заплатила ему за покраску стен в ее доме. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как считает следствие, пьяный мужчина поссорился с пенсионеркой, в результате чего задушил ее и покинул место преступления. По данным «Комсомольской правды», из дома погибшей злоумышленник уехал на такси.

Уточняется, что ранее обвиняемый уже совершал подобное убийство и кражи. Он может получить до 15 лет колонии, в скором времени будет избрана мера пресечения.

В конце марта сообщалось, что 65-летний житель Омской области, убивший в мае прошлого года 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в ходе спора о взятии Берлина, получил 9,5 года колонии строгого режима.