Сиделка перерезала горло российской пенсионерке

В Москве сиделка убила пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Гульчахра Айдарова накинулась на женщину 1938 года рождения и перерезала ей горло. Пенсионерка умерла до приезда скорой.

Подозреваемую задержали сотрудники полиции. Предположительно, она наблюдалась у психиатра.

В ноябре 2020 года сообщалось, что россиянин убил ветерана из-за спора о штурме Берлина. По версии следствия, 6 мая россиянин пришел в гости к ветерану, и они начали обсуждать войну. Пенсионер рассказал, что часть, в которой он служил, дошла до Кенигсберга, но не отправилась штурмовать Берлин. Мужчина, не согласившись с действиями ветерана и его тогдашних сослуживцев, начал спорить и напал на собеседника. Он четыре раза ударил ветерана металлическим чайником по голове и телу, а после нанес еще три удара ножом в грудь. Пенсионер погиб на месте, а подозреваемый забрал с собой орудие убийства и выбросил его по дороге.

До этого в сети появилось видео того, как сиделка избивает 90-летнюю пенсионерку из Москвы, называя ее при этом уродом. На ролике видно, как россиянка замахивается на пожилую женщину и резкими движениями натягивает на нее одеяло.