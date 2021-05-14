Снимавшийся в массовке «Сталинграда» россиянин убил жену и заявил о ее пропаже

Россиянина в Луге задержали по подозрению в убийстве жены. После трагедии мужчина написал заявление в полицию о пропаже супруги. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как отмечается, муж погибшей официально безработный, однако он принимал участие в массовках исторического кино, в том числе в съемках российского фильма «Сталинград».

В прошлом году актера уже задерживали полицейские за избиение жены. На этот раз драка закончилась гибелью потерпевшей — будучи в плохом настроении, злоумышленник набросился на женщину с лопатой и нанес ей смертельный удар. Затем он вывез тело к очистным сооружениям и выбросил его в колодец.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.