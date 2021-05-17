Раскрыта личность напавшего с ножом на троих человек россиянина в Екатеринбурге, им оказался житель Туринского района Свердловской области по фамилии Кукушкин. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Личность задержанного полиция уже установила, это житель Туринского района Свердловской области, гражданин Кукушкин 1987 года рождения. Ранее несудимый и официально не трудоустроенный. По оперативным сведениям, в компании, участниками которой были погибшие и задержанный, мог произойти конфликт, который перешел в поножовщину», — рассказал Горелых.

Кукушкин также пытался напасть на представителя МВД. Правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух, однако это не повлияло на ситуацию. Затем полицейский выстрелил в сторону злоумышленника. Сейчас он находится в больнице, ему оказывают помощь.

«По неподтвержденным пока сведениям, у него ножевое ранение в области груди. Имеется ли огнестрельное — сейчас уточняется. Сыщики уголовного розыска устанавливают данные погибших, а также опрашивают очевидцев», — уточнил Горелых.

Кроме того, как ранее сообщал РЕН ТВ, нападавшего сейчас оперируют.

Следственный комитет отмечал, что убийство могло произойти на почве конфликта собутыльников.