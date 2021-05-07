Арестован муж убитой блогерши из Екатеринбурга

Суд арестовал мужа блогерши Кристины Журавлевой, сознавшегося в ее убийстве, передает РИА Новости.

По данным следствия, днем 5 апреля преступник поссорился с женой и задушил ее, а через четыре дня спрятал тело в лесу под Екатеринбургом. 30 апреля он пришел в полицию с заявлением об исчезновении Журавлевой.

Следователи установили причастность обвиняемого к убийству супруги. Он дал признательные показания и был заключен под стражу, рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Убийца четверо суток не решался избавиться от тела, пока не появились первые признаки разложения, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Чтобы замести следы, преступник взял легковую машину в аренду и отвез труп в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал». Там убитую нашел шофер, остановившийся по нужде.

«При осмотре тела отсутствовали следы травм, характерных для последствий от ДТП, кости повреждений не имели, отсутствовали следы сексуального насилия», — добавил Горелых.

28-летняя Кристина Журавлева вела блог о стиле и красоте на 57 тысяч подписчиков.