Муж блогерши из Екатеринбурга сознался в ее убийстве

Убийцей известной блогерши Кристины Журавлевой из Екатеринбурга оказался ее муж. Об этом сообщает E1.RU.

По словам источника в следствии, мужчина объяснил, что на преступление его подтолкнули скандалы, которые устраивала жена. Он написал явку с повинной.

URA.RU вечером 6 мая сообщило, что мужчина явился на допрос в полицию в неадекватном состоянии и признался в совершении преступления. «Судя по всему, он был под воздействием психотропных веществ», — отметил источник издания. Однако несмотря на то, что личность убийцы раскрыта, сотрудники полиции продолжают расследование обстоятельств смерти женщины.

5 мая тело Журавлевой нашли в лесу под Екатеринбургом. Женщина вела блог о стиле и красоте в Instagram, у нее было 57 тысяч читателей. Стало известно, что в середине апреля она перестала выходить на связь и публиковать посты в социальных сетях, что вызвало беспокойство у ее родственников и подписчиков.