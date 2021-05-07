Назван предполагаемый убийца блогерши из Екатеринбурга

Наиболее вероятным убийцей блогерши из Екатеринбурга Кристины Журавлевой может быть ее муж Дмитрий. Предполагаемого убийцу назвал изданию URA.RU источник в силовых структурах.

По его словам, супруг убитой пришел на допрос в полицию в неадекватном состоянии, предположительно, под воздействием психотропных веществ, и подписал признательные показания. При этом собеседник агентства подчеркнул, что данная версия является основной, но не единственной, следователи склонны сомневаться в этом признании и проверяют все обстоятельства смерти Журавлевой, проверяют круг ее общения и возможные конфликты в семье.

По факту обнаружения тела блогерши возбуждено уголовное дело об убийстве, рассказал представитель Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Об обнаружении тела 28-летней блогерши Кристины Журавлевой в лесу под Екатеринбургом стало известно в среду, 5 мая. У девушки был блог о стиле и красоте на 57 тысяч подписчиков. Некоторое время назад она внезапно прекратила его вести, чем вызывала беспокойство друзей и читателей.