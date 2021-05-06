Расчлененное тело в рюкзаке нашли под Петербургом

Расчлененное тело 64-летней женщины, упакованное в рюкзак, нашли под Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба областного следственного управления СК России.

Тело было обнаружено недалеко от кладбища в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. Части тела были разложены по полиэтиленовым пакетам и убраны в рюкзак.

Главным подозреваемым в убийстве женщины следствие считает ее сына 1980 года рождения. Он задержан.

В феврале 2021 года сотрудники региональных сил безопасности завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после бесследного исчезновения женщины. Она считается без вести пропавшей с августа 2020 года.

30 июля 2020 года стало известно о гибели рэпера и музыканта Энди Картрайта. Его расчлененное тело было найдено в квартире на Невском проспекте. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта. Она свою вину не признает.