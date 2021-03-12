В Петербурге обучат служебных собак находить расчлененные тела

В Санкт-Петербурге разработали имитаторы запахов для тренировок служебных собак МВД, ФСИН, ФТС и других ведомств, с помощью которых животные смогут искать погибших людей и фрагменты тел. Об этом изданию Life рассказали в «Лаборатории средств индикации».

Так, каждый из комплектов идентичен запаху различных стадий разложения останков человека: «разлагающийся», «мумифицированный», «обожженный», «свежая кровь». В первом образце содержится химическое соединение кадаверин, во второй и третий добавлена смесь из измельченных человеческих волос и ногтей со стеаратом натрия.

Планируется, что обученных собак можно будет использовать в случае стихийных бедствий, терактов, пандемий для поиска без вести пропавших или убитых людей. «Использование таких составов при обучении ищеек относительно новая технология. Мне приходилось с такими имитаторами работать. Когда служебная собака подготовлена, на месте она не различает, имитатор это или нет», — заключил руководитель клуба в Российской кинологической федерации Вячеслав Максименко.

За последний год в Северной столице неоднократно происходили жестокие убийства с последующим расчленением тела. Так, в конце 2019-го при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками задержали историка Олега Соколова. Позже он признался, что убил аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

Летом 2020-го стало известно о гибели рэпера Энди Картрайта. Его жена Марина Кохал на четвертый день после смерти мужа заявила, что он умер от передозировки наркотиков, после чего она расчленила тело супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Она свою вину не признает.