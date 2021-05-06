Стали известны подробности гибели блогерши из Екатеринбурга

Тело обнаруженной в лесу под Екатеринбургом 28-летней блогерши Кристины Журавлевой не могли опознать несколько недель, так как никто из знакомых и родственников не обращался к правоохранителям из-за ее исчезновения. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

По данным полиции, мертвую Журавлеву случайно обнаружил в лесу проезжающий мимо водитель. Девушка была одета в спортивный костюм, явных следов насилия или суицида на ее теле не было. «Схожих по приметам людей в розыске не значилось. (...) Ответ на вопрос, кем оказалась погибшая, сыщики получили 29 апреля», — заявили в пресс-службе.

О смерти Кристины Журавлевой стало известно 5 мая. Несколько лет она вела блог о стиле и красоте, он насчитывал 57 тысяч подписчиков. В начала апреля женщина внезапно прекратила его вести, чем вызывала беспокойство друзей и читателей.

Следственный комитет к настоящему времени не представил каких-либо версий гибели Журавлевой. Ее тело было найдено еще в середине апреля.