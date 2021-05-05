Россиянин расстрелял трех человек и покончил с собой

В селе Жидка Балейского района россиянин убил трех человек, после чего покончил с собой. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

По версии следствия, убийство произошло из-за «неприязненных отношений». 35-летний местный житель расстрелял из ружья свою сожительницу, ее брата и еще одного мужчину, а затем покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более человек») УК РФ. Следователи продолжают общаться с очевидцами расправы и устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Владивостока совершила тройное убийство под действием алкоголя и лекарственных препаратов. Женщина зарезала мужа и двоих 5-летних детей 27 апреля в квартире, где проживала семья. Расправившись с родными, она отправилась в детский садик, откуда забрала третьего ребенка. Вдвоем они жили пару дней, пока не было раскрыто убийство.