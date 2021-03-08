Россиянин зарезал соседа по общежитию из-за ботинок

Усольский городской суд заключил под стражу ранее судимого местного жителя по обвинению в убийстве соседа по общежитию из-за ботинок. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, 67-летний россиянин пришел к своему 51-летнему соседу и обвинил его в краже ботинок. Накануне тот приходил к нему в комнату, после чего была обнаружена пропажа. Мужчина потребовал вернуть обувь, между ними началась ссора, в ходе которой сосед ударил обвиняемого кулаком. В ответ тот нанес ему удар ножом, который прятал в рукаве, вытер оружие об его одежду и ушел. Сожительница пострадавшего вызвала медиков, однако мужчина умер в больнице.

На суде обвиняемый не отрицал своей вины, заявил, что зарезал соседа случайно, и просил заключить его под домашний арест. Суд учел наличие непогашенных судимостей россиянина и его нахождение под административным надзором и заключил его под стражу. Кроме того, свидетели и потерпевшая заявили, что опасаются за свою жизнь и здоровье и просили суд избрать для него именно такую меру пресечения.

Ранее в селе Газ-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа произошло тройное убийство, которое совершил 32-летний местный житель. Сначала были обнаружены тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. Через несколько часов в другой квартире полицейские нашли третью жертву — 52-летнего мужчину с аналогичными ранениями.