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Москвич убил топором сожителя своей дочери и покончил с собой

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Житель Москвы убил топором сожителя своей дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

ЧП произошло вечером 6 марта в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова. По версии следствия, мужчина «причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища», после чего несколько раз ударил свою дочь по голове. Затем он попытался покончить с собой и умер в больнице.

Девушка была госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Возбуждено дело по статьям УК «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

Ранее сообщалось, что в поселке Октябрьский Пермского края, по версии следствия, вечером 1 марта 16-летний подросток зарубил свою семью топором, а затем скрылся на такси. Изначально по подозрению в убийстве с особой жестокостью полицейские объявили в розыск главу семейства — тела убитых были настолько обезображены, что мужчину приняли за его сына. Однако вскоре сотрудники СКР и МВД установили подозреваемого. Подростка задержали в Екатеринбурге.

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