Россиянин совершил тройное убийство

В селе Газ-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа произошло тройное убийство, которое совершил 32-летний местный житель. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 6 марта в собственной квартире были обнаружены тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. Через несколько часов в другой квартире сотрудники правоохранительных органов нашли третью жертву — 52-летнего мужчину с аналогичными ранениями.

В результате следственно-оперативных мероприятий оперативники установили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 32-летний россиянин. Он убил сначала пару, а затем мужчину. Убийца и его жертвы были в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемому проведут судебно-психиатрическую экспертизу.