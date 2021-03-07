Исчезнувшая россиянка нашлась и сразу умерла

В Волгограде мать двоих детей отправилась в банк и исчезла. Об этом сообщает портал V1.ru

ЧП произошло 4 марта, с тех пор о женщине не было никаких вестей. Однако через два дня сотрудники полиции обнаружили ее на даче в состоянии, сходном с алкогольным опьянением. Когда ее привезли домой, она сказала, что с ней все в порядке, и после этого умерла.

В СУ СК России по Волгоградской области отметили, что женщина не жаловалась на похищение и заявила, что отсутствовала дома добровольно. На ее теле не обнаружено следов насилия. «Домой ее привезли живой и здоровой. Но дома она скончалась. Причины выясняются», — заявили в СК