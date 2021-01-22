Пропавших пять лет назад россиянку с сыном нашли убитыми

Под Ростовом-на-Дону нашли тела матери и сына, которые пропали пять лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Россиянка с сыном в феврале 2015 ушли из своего дома в станице Усть-Быстрянской и исчезли. Многолетнее расследование недавно дало свои результаты. Сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого мужчину по подозрению в убийстве.

Рецидивист признался в преступлении и сообщил следователям о сообщнике, который также участвовал в расправе. Подельник в настоящее время отбывает наказание за кражу.

Следователи уточняют мотив и обстоятельства убийства матери и ее малолетнего сына.