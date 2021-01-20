В Петербурге арестовали зарезавшего мать и дядю 17-летнего тиктокера

Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал на два месяца 17-летнего тиктокера по подозрению в жестоком убийстве матери и дяди в квартире. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным следствия, 16 января 2021 года молодой человек кухонным ножом нанес не менее 16 ударов в грудь, живот, спину дяде. После чего ударил не менее 20 раз в голову, грудь, руки и спину матери.

Подозреваемый состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ранее был судим. Он увлекался рэпом и вел канал в TikTok. 15 января подросток оставил послание на своей странице во «ВКонтакте». Это были строчки из песни Blackhole группы Deathchannel. На допросе он заявил, что дядя начал угрожать ему и тогда он схватился за нож. Мать вступилась за брата, поэтому он ее тоже зарезал.

Их тела нашел отчим подростка 16 января и вызвал полицию.