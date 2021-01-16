Подростка из Петербурга заподозрили в убийстве ближайших родственников

В Санкт-Петербурге нашли тела местной жительницы и ее родного брата. В двойном убийстве ближайших родственников заподозрили 17-летнего сына убитой, который ранее уже неоднократно был судим. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Следователи возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). В настоящее время подросток задержан, однако обвинения ему пока не предъявлены.

Ранее сообщалось, что житель Самары 16 месяцев прожил в квартире с трупом матери. Женщина умерла в августе 2019 года, однако у мужчины, по его словам, не было денег на похороны, поэтому он завернул умершую мать в ковер и спрятал в квартире.