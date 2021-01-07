Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный бак

В городе Чернушка Пермского края бабушка подозревается в убийстве своей новорожденной внучки, которую она выбросила в мусорный бак. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Тело младенца в коробке было обнаружено 2 января. По версии следствия, ребенка в домашних условиях родила 37-летняя россиянка. Ее 59-летняя мать убила внучку и, чтобы скрыть следы преступления, положила тело ребенка в коробку и выбросила в мусорный контейнер.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», она арестована. В настоящее время подозреваемая дает признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела и судебные экспертизы продолжаются.

Ранее житель Крыма убил полуторагодовалую дочь из-за ее плача. Следователи-криминалисты не нашли признаков насильственной смерти, однако результаты медицинской экспертизы показали, что ребенок умер из-за удушения. Следователям СКР и оперативникам МВД удалось получить явку с повинной от 23-летнего отца погибшей. Выяснилось, что накануне он избил дочку, поставил в угол, а затем убил, чтобы она перестала плакать.