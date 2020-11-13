Двум подросткам заплатили по 97 долларов за выброс расчлененного тела

В Мексике двух подростков задержали после того, как они выбросили чемодан с расчлененным телом 12-летнего ребенка. Мальчика заплатили по 97 долларов за то, что они оставят труп на свалке у местного рынка. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что злоумышленники убили похищенного ими ребенка, когда его родители не смогли принести им выкуп. Подростки не смогли донести чемодан до свалки и оставили его у заброшенного дома, а затем скрылись.

В последний раз убитого мальчика видели в 20:00 10 ноября, когда он возвращался с футбольного поля. После этого его перехватили двое неизвестных на мотоциклах и заставили сесть в такси. Преступники связались с его отцом и потребовали выкуп в размере 39 тысяч долларов. Однако они не сумели договориться с родителями, а затем попросту перестали брать трубку.

Ранее сообщалось, что в центре Мехико в контейнерах для кур нашли тела двоих подростков 12 и 14 лет. Работник, который нес контейнеры, признался, что за их утилизацию заплатила третья сторона, а об их содержимом он не знает. В полиции уже заявили, что не связывают убийство 12-летнего мальчика с убийствами двух других детей.