Тела 59 человек нашли в секретном захоронении в Мексике

В мексиканском штате Гуанахуато полицейские обнаружили тайное захоронение с телами 59 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы нашли 59 тел в тайных захоронениях в различных местах. Мы продолжаем поиски», — сказала представитель комиссии по поиску пропавших без вести. Известно, что большинство найденных трупов — тела подростков, также сообщается о десяти погибших женщинах. Предположительно, в общей могиле нашли останки жертв местных организованных преступных группировок наркокартелей.

Ранее в октябре стало известно, что останки 24-летней мексиканской модели Есении Альварадо (Yessenia Alvarado), которая была похищена во время шопинга неизвестными, обнаружили в секретном массовом захоронении. Помимо тела Альварадо, в могиле нашли останки как минимум еще шести человек. Для идентификации личности применялась в том числе ДНК-экспертиза. Полиция задержала владельцев земли, где были обнаружены тела. Предполагается, что они могут быть связаны с наркокартелями.

В мае сообщалось, что массовое захоронение людей обнаружили на ферме в мексиканском штате Халиско. Ферма находится в поселении Ла-Пьедрера муниципалитета Эль-Сальто. В результате поисковых работ были найдены тела по меньшей мере 25 человек. Кроме того, обнаружены пять мешков, в которых также предположительно находятся останки людей.