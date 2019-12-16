Тайные захоронения полсотни трупов нашли в Мексике

Власти Мексики подтвердили, что нашли останки как минимум 50 человек в тайных захоронениях, которые связаны с борьбой местных картелей. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что останки были обнаружены в конце ноября в полиэтиленовых пакетах на ферме за пределами города Гвадалахара. Власти на данный момент смогли идентифицировать 12 тел. Прокуроры штата Халиско заявили, что криминалисты будут продолжать работу для определения личности остальных погибших. Известно, что в штате активно действует картель «Халиско — Новое поколение».

Картель «Халиско — Новое поколение» существует с 2009 года. В 2015-м его члены атаковали военный вертолет во время неудачной попытки захватить лидера банды Немесио Осегера, бывшего полицейского, известного как Эль Менчо. В результате восемь человек погибли. Позже было совершено нападение на патруль полиции, жертвами которого стали 15 полицейских, еще четверо были ранены.

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В октябре 2019 года сообщалось, что в Мексике нашли человеческие черепа, кости и эмбрионы в убежище одного из наркокартелей. Местные чиновники сообщили, что они нашли 42 черепа, 40 челюстных костей и 31 кость, вероятно, ног или рук в районе Тепито столицы страны Мехико. Сообщается, что ранее там 31 человек был арестован по подозрению в организации работы наркокартеля.

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