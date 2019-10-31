В убежище наркокартеля обнаружили останки 40 людей

В Мексике нашли человеческие черепа, кости и эмбрионы в убежище одного из наркокартелей. Об этом сообщает The Sun.

Местные чиновники сообщили, что они нашли 42 черепа, 40 челюстных костей и 31 кость, вероятно, ног или рук в районе Тепито столицы страны Мехико. Сообщается, что ранее там 31 человек был арестован по подозрению в организации работы наркокартеля.

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Кроме того, полиция обнаружила загадочные символы и необычные маски, которые, предположительно, имеют отношение к одной афрокарибской религии. Известно, в самой Мексике существует квазирелигия, в которой человеческие останки являются одним из ключевых элементов. Однако предметы могут относиться и к религии Пало Майомбе, которая зародилась в Конго. В настоящее время кости отправлены на ДНК-экспертизу для идентификации погибших.

В феврале сообщалось, что в Мексике нашли почти 70 тел в тайных захоронениях. Некоторые тела, судя по всему, были захоронены по меньшей мере пять лет назад.

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