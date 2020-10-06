Похищенную во время шопинга модель нашли в могиле с останками еще шести человек

Останки 24-летней мексиканской модели Есении Альварадо (Yessenia Alvarado), которая была похищена во время шопинга неизвестными, обнаружили в секретном массовом захоронении. Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что помимо тела Альварадо, в могиле нашли останки как минимум еще шести человек. Для идентификации личности применялась в том числе ДНК-экспертиза. Полиция задержала владельцев земли, где были обнаружены тела. Предполагается, что они могут быть связаны с наркокартелями.

Модель была похищена четырьмя преступниками 14 августа в городе Сьюдад-Обрегон. У погибшей остался пятилетний сын.

В мае сообщалось, что массовое захоронение людей обнаружили на ферме в мексиканском штате Халиско. Ферма находится в поселении Ла-Пьедрера муниципалитета Эль-Сальто. В результате поисковых работ были найдены тела по меньшей мере 25 людей. Кроме того, обнаружены пять мешков, в которых также предположительно находятся останки людей. В декабре 2019 года власти Мексики подтвердили, что нашли останки как минимум 50 человек в тайных захоронениях, которые связаны с борьбой местных картелей.

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