Залитые бетоном человеческие останки найдены в доме пропавшего отшельника

Полиция Окленда, Новая Зеландия, выясняет обстоятельства пропажи местного отшельника, в чьем доме найдены залитые бетоном человеческие останки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Больше десяти лет назад домом владел Дэвид Стэнли Харт (David Stanley Hart). Новозеландцу было около 70 лет, и он вел отшельнический образ жизни. Около десяти лет назад Харт таинственным образом пропал.

В 2017 году дом был продан. В пятницу, 31 января 2020 года, подрядчик вел в доме строительные работы. Рабочие обнаружили залитые бетоном человеческие кости. На место вызвали полицейских. По словам детектива Гленна Болдуина (Glenn Baldwin), тот факт, что останки могли пролежать в доме несколько лет, затрудняет расследование. В надежде узнать больше информации о произошедшем, сотрудники правоохранительных органов разыскивают тех, кто раньше жил на этой улице. Главная задача полиции на данный момент — установить личность погибшего.

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Исчезновение Харта породило множество слухов среди местных жителей. 45-летний сосед Мюррей Голдингс (Murray Goldings) сообщил, что отшельник якобы частично сдавал помещение как общежитие для пожилых людей, но почти не общался с соседями. По словам Голдингса, ходили слухи, что хозяин дома якобы страдал деменцией и куда-то переехал.

Другие соседи вспоминают, что часто видели мужчину, который работал на лужайке перед домом. Многие не смогли сказать, когда в последний раз видели Харта. Еще один местный житель рассказал, что банк и местные власти пытались связаться с отшельником, и даже наняли частного детектива, но безрезультатно.

Ранее сообщалось, что американскую 24-летнюю модель, на Instagram-аккаунт которой было подписано более 300 тысяч человек, нашли мертвой в пустыне Невада спустя почти пять месяцев после ее исчезновения. Тело женщины обнаружили в деревянном ящике, залитом бетоном, в результате поисков, которые велись с мая 2019 года, когда семья модели обратилась к властям с заявлением о ее исчезновении.

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