Россиянин убил годовалого ребенка ударом по голове

В Забайкальском крае россиянин убил своего годовалого ребенка ударом по голове. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, трагедия произошла в среду, 9 декабря. Пьяный отец ударил сына рукой по голове. От полученной черепно-мозговой травмы мальчик через некоторое время скончался.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Устанавливаются обстоятельства случившегося. Следствие в ближайшее время намерено предъявить мужчине обвинение и ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что в станице Баговская Краснодарского края россиянка убила девятилетнего ребенка из-за громкой музыки. Мальчик пришел домой к своему дяде и его 28-летней жене. Россиянка стала ругаться со школьником из-за того, что тот слишком громко слушал музыку. Опасаясь, что музыка разбудит ее детей, женщина задушила мальчика. Ее арестовали.