Россия
 
Последние новости
Академик назвал сроки заразности при легкой и средней формах COVID-19
Спасение европейской экономики распугало желающих заработать
Time объявил человека года
Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания
Освобожденные в Ливии пленные россияне вернулись в Россию
В РФС объяснили провал российских клубов в еврокубках
Назван фактор риска смерти от коронавируса
Объявлены лучшие игры года
Врач перечислил самые вредные продукты для ужина
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин убил годовалого ребенка ударом по голове

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay.com

В Забайкальском крае россиянин убил своего годовалого ребенка ударом по голове. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, трагедия произошла в среду, 9 декабря. Пьяный отец ударил сына рукой по голове. От полученной черепно-мозговой травмы мальчик через некоторое время скончался.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Устанавливаются обстоятельства случившегося. Следствие в ближайшее время намерено предъявить мужчине обвинение и ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что в станице Баговская Краснодарского края россиянка убила девятилетнего ребенка из-за громкой музыки. Мальчик пришел домой к своему дяде и его 28-летней жене. Россиянка стала ругаться со школьником из-за того, что тот слишком громко слушал музыку. Опасаясь, что музыка разбудит ее детей, женщина задушила мальчика. Ее арестовали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оправданная по делу об убийстве младенца российский врач вернется на работу
Стало известно о ходе дела убившего годовалую дочь в пятизвездочном отеле пилота
В России нанятый семьей строитель убил двух женщин и ранил шестилетнего ребенка
Девушка попыталась похитить нерожденного ребенка у подруги и убила ее