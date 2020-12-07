Стало известно о ходе дела убившего годовалую дочь в пятизвездочном отеле пилота

Британский пилот авиакомпании Hong Kong Airlines, обвиняемый в убийстве годовалой дочери, объявил голодовку в знак протеста против доводов судьи. О ходе дела стало известно Daily Mail.

Как поясняет издание, преступление было совершено в октябре прошлого года в казахстанском пятизвездочном отеле Intercontinental в Алма-Ате. В гибели девочки заподозрили ее отца, 41-летнего командира Airbus 330 Мохамеда Бараката (Mohamed Barakat).

Предполагается, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения после встречи с другом и ударил ребенка головой о стену. В суде также появились версии о том, что мужчина употреблял наркотические вещества, а именно кокаин и марихуану.

Сам обвиняемый убийство отрицает и описывает свои воспоминания о произошедшем словами «как во сне». «Я чувствовал, что должен был заплатить за свои грехи, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя», — заявлял он в ходе психиатрической экспертизы.

Жена пилота, 22-летняя Мадина (Madina), которая изначально утверждала, что муж ее избил и выгнал из комнаты, а затем убил ребенка, спустя полгода от своих показаний отказалась. «Я не была в номере и не видела, бил ли Мохамед нашу дочь. (...) Я не верю, что мой муж убил нашу дочь, потому что у него на это нет причин и мотивов», — пояснила она.

Кроме того, адвокаты обвиняют казахстанского судью Бахытхана Бакирбаева в необъективности и множественных процессуальных ошибках. В случае, если Баракат будет признан виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

14 марта прошлого года сообщалось, что британская туристка погибла во время полета на воздушном шаре в Африке из-за неопытного пилота. Спустя час полета шар, перевозивший в общей сложности 14 человек, столкнулся с сильными порывами ветра. Тогда пилот принял решение экстренно приземляться, но допустил ошибку, из-за которой гондола ударилась о землю со скоростью 40 километров в час.