Неопытный пилот убил туристку и покалечил пассажиров воздушного шара

Британская туристка погибла во время полета на воздушном шаре в Африке из-за неопытного пилота. Об этом сообщает Daily Mail.

48-летняя Сюзанна Астл приехала отдыхать в ЮАР с супругом Джоном и сыновьями Уиллом и Сэмом. Они мечтали о полете на воздушном шаре и забронировали экскурсию в компании Original Balloon Safaris за 150 фунтов стерлингов.

Спустя час полета шар, перевозивший в общей сложности 14 туристов, столкнулся с сильными порывами ветра. Тогда пилот принял решение экстренно приземляться, но допустил ошибку, из-за которой гондола ударилась о землю со скоростью 40 километров в час.

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В результате инцидента несколько пассажиров получили серьезные травмы, а Сюзанна Астл вылетела из гондолы и позже скончалась в больнице. Спасатели не могли добраться до туристов в течение двух часов, поскольку навигационная система шара сломалась из-за крушения.

Как выяснилось в ходе расследования, пилот оказался неопытным и шутил в полете, что «это его первый раз». По словам свидетелей, он не разбирался в местности и не знал, как управлять шаром.

В марте британская туристка умерла на борту авиакомпании EasyJet из-за халатности членов экипажа. 64-летняя женщина подхватила инфекцию во время круизного путешествия, однако стюардессы не обратили внимания на ее состояние и пустили пассажирку в самолет.

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