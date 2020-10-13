Девушка попыталась похитить нерожденного ребенка у подруги и убила ее

В американском штате Техас девушка попыталась похитить нерожденного ребенка, вырезав его из тела своей беременной подруги, и убила последнюю. Ребенка также спасти не удалось, пишет The Sun.

Отмечается, что 22-летняя американка была на восьмом месяце беременности. Умершая дочь должна была стать вторым ребенком в семье.

После того, как злоумышленница похитила малыша у девушки, она отвезла его в больницу. Однако врачи не смогли спасти жизнь новорожденной. Саму женщину задержали в другом штате. «Наша прекрасная дочь Рейган Хэнкок и ее драгоценная еще не родившаяся девочка Бракслинн были убиты вчера сатаной во плоти», — написала на своей странице мать погибшей, Джессика Брукс.

В сентябре сообщалось, что мужчина пытался похитить ребенка у посетительницы кафе, однако был задержан очевидцем. 24-летний злоумышленник перепрыгнул через ограждения на террасе кафе и схватил малышку за шею. Проходивший мимо посетитель моментально повалил его на пол.