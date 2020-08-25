Женщина похитила двухлетнего ребенка в надежде уговорить любовника жениться

Жительница Вьетнама похитила в провинции Бакинь двухлетнего ребенка в надежде убедить любовника жениться на ней. Об этом сообщает издание Saigon Online.

В пятницу, 21 августа, 32-летняя Нгуйен Тхи Тху (Nguyen Thi Thu) увидела в парке двухлетнего мальчика по имени Нгуйен Као Гиа Бао (Nguyen Cao Gia Bao). Когда 37-летний отец ребенка отвлекся, Тху убедила Гиа Бао поехать поиграть с ней в арендованный ею дом. На следующее утро она увезла мальчика в провинцию Туенкуанг, где жил ее любовник.

Полицейские нашли и задержали женщину. Она пояснила, что втайне от возлюбленного перенесла выкидыш, но хотела предъявить ему ребенка, чтобы уговорить его жениться на ней. Тху рассказала, что кормила и поила мальчика, покупала ему одежду и игрушки, поэтому ребенок не боялся ее и выглядел счастливым.

Поскольку любовник не поверил, что Гиа Бао — их сын, она собиралась вернуть его обратно в семью.

Ранее сообщалось, что охранник супермаркета в городе Умхланга, ЮАР, украл двухлетнего ребенка у отвлекшейся на покупки бабушки. Она отвернулась к стеллажу на несколько секунд, а в это время одетый в униформу охранник магазина выхватил ее двухлетнего внука из тележки и попытался скрыться с ним.