Охранник супермаркета похитил ребенка из тележки у бабушки и попал на видео

Охранник супермаркета в городе Умхланга, ЮАР, украл двухлетнего ребенка у отвлекшейся на покупки бабушки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря. На записи с установленной в супермаркете камеры видеонаблюдения видно, как пожилая женщина ходит по супермаркету и разглядывает товары. Она отвернулась к стеллажу на несколько секунд, а в это время одетый в униформу охранник магазина выхватил ее двухлетнего внука из тележки и попытался скрыться с ним.

Заметив пропажу внука, бабушка начала отчаянно кричать, а затем побежала к выходу. Там она увидела охранника, который шел в другой магазин с ребенком на руках. Она догнала похитителя и отобрала у него мальчика.

Пострадавшая сообщила о произошедшем руководству магазина, оно вызвали полицию. Полицейские арестовали охранника по обвинению в похищении ребенка. Он предстанет перед судом.

В полиции уточнили, что им пока неизвестен мотив подозреваемого.

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