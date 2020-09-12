Мужчина пытался похитить ребенка в закусочной и был задержан посетителем

В ЮАР мужчина пытался похитить четырехлетнюю девочку, которая вместе с матерью и сестрой сидела в закусочной. Однако он был жестко задержан проходящим мимо посетителем, сообщает Daily Star.

24-летний злоумышленник перепрыгнул через ограждения на террасе кафе и схватил малышку за шею. Однако другой посетитель кафе мгновенно повалил мужчину на пол. Другие очевидцы вызвали полицию.

Семья малышки не пострадала, мать увела девочку с веранды вовнутрь бистро. А злоумышленника с разбитым носом доставили в отделение полиции. Теперь ему грозит тюремный срок за попытку похищения несовершеннолетнего.