Новорожденного ребенка нашли с ножом в спине

В Аргентине прохожий прямо посреди улицы нашел новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. У малышки было множество резаных ран, а из ее спины торчат ржавый нож, пишет Daily Mail.

Сверток с ребенком нашел 31-летний инструктор по физкультуре. Когда мужчина прошел мимо младенца, девочка заплакала. Аргентинец взял малышку и отнес ее в ближайший полицейский участок.

Впоследствии девочка прошла курс экстренной терапии и выжила. Врачи установили, что она была не старше двух дней отроду. При этом на теле у нее было множество порезов, однако ни один из них не задел внутренних органов. Малышку назвали Эсперанса, что означает «Надежда».

Мать ребенка уже вычислили и арестовали ее. Уточняется, что женщина родила дочь и покинула больницу. Грозит ли ей наказание, пока неизвестно.