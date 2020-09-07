Женщина годами пыталась завести ребенка, пережила 18 выкидышей и родила в 48 лет

Луиз Уорнфорд (Louise Warneford) из Великобритании пережила 18 выкидышей, годами проходила процедуры ЭКО и в итоге смогла выносить и родить ребенка лишь в 48 лет. Она рассказала свою историю в документальной книге «Мечты о малыше», сообщает Yahoo Style UK.

В 1999 году Луиз вышла замуж и спустя несколько месяцев решила завести ребенка, но сразу же столкнулась с проблемой: после первого брака ее муж, у которого уже были дети, сделал вазектомию. Супруги обратились к специалисту, который рекомендовал использовать для зачатия внутриматочную инсеминацию. Женщина последовала его совету и спустя три месяца забеременела, однако на 12-й неделе беременности УЗИ показало, что плод мертв.

Через полгода Луиз вновь обнаружила, что беременна. На этот раз выкидыш произошел, когда она шла к врачу. После еще одной неудачной попытки женщину направили в больницу, которая специализируется на лечении пациенток, переживших несколько выкидышей. Она прошла обследование, но причина ее затруднений так и осталась невыясненной.

Долгое время Луиз пыталась забеременеть при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но все попытки выносить ребенка неизменно заканчивались выкидышем. Спустя 16 лет женщина решила остановиться и смирилась с тем, что ей не суждено стать матерью.

Передумать ее вынудила книга специалиста по фертильности Хассана Шехаты (Hassan Shehata). В ней утверждалось, что частой причиной осложнений при беременности и выкидышей являются так называемые NK-клетки. Женщина обратилась к Шехате и под его надзором вновь прошла процедуру ЭКО.

На этот раз все прошло благополучно. После 37 недель беременности Луиз, которой к тому времени было 48 лет, родила мальчика весом 2,24 килограмма. «Я шла к этому моменту все 16 лет и не могла поверить, что наконец держу малыша в руках», — вспоминает она.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Лондрина, штат Парана, 61-летняя женщина родила первенца с помощью ЭКО после развода с мужем. Вес новорожденного составлял 3,4 килограмма.