Женщина родила первенца в 61 год после развода с мужем

В бразильском городе Лондрина, штат Парана, 61-летняя женщина родила первенца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Ана Мария Понтело Морейра (Ana Maria Pontelo Moreira) родила сына по имени Ян (Ian) с помощью кесарева сечения. Вес новорожденного составлял 3,4 килограмма.

«Я надеюсь, что моя история вдохновит людей, — признается бразильянка. — Я знаю, что некоторые пожилые женщины мечтают стать матерями, но боятся. Свою мечту я исполнила».

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В 2014 году Морейра рассталась с супругом. Женщина призналась, что до развода с мужем она стояла в очереди на усыновление ребенка. «Я начала процедуру искусственного оплодотворения, поскольку осталась без партнера, — отметила она. — Беременность прошла спокойно, меня тревожил только позвоночник. Но я лечилась у ортопеда и физиотерапевта, а также занималась пилатесом».

При ЭКО использовались донорские яйцеклетка и сперма, которые подходили бразильянке на основе анализов. «Во время терапии мне приходилось принимать гормоны. Лечение оказалось не из дешевых, да и были те, кто не верил в меня, — заключила новоиспеченная мать. — Но теперь я очень счастлива».

Ранее, в октябре, сообщалось, что в индийском городе Кота, штат Раджастан, 75-летняя Прабха Деви (Prabha Devi) родила девочку с помощью ЭКО. Ребенок появился на свет на седьмом месяце беременности (30-я неделя), вес новорожденной составлял менее 700 граммов.

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