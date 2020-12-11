Оправданная по делу об убийстве младенца российский врач вернется на работу

Оправданная по делу об убийстве младенца врач-анестезиолог-реаниматолог выездного Регионального перинатального центра Элина Сушкевич собирается вернуться на работу в центр как можно скорее. Она рассказала об этом, выходя из здания суда, передает РИА Новости.

«Я знаю, что на работе меня ждут, считали, наверное, дни. Я, конечно, по всем скучаю, полтора года мы не виделись, хочется работать... С меня полностью сняты все подозрения и все обвинения. Я надеюсь, что ни одному родителю, ни одному человеку не придет в голову, не закрадется даже такая мысль, что врачи могут убить его ребенка», — сказала Сушкевич.

Ранее присяжные заседатели Калининградского областного суда оправдали Елену Белую и Элину Сушкевич.

По версии следствия, 6 ноября 2018 года в роддоме на 24 неделе беременности родился глубоко недоношенный, но вполне жизнеспособный мальчик. Однако Елена Белая дала указание Элине Сушкевич ввести ребенку смертельную дозу сульфата магния, что та и сделала. Кроме того, Белая также приказала подчиненным переписать историю болезни, указав, что ребенок умер еще до рождения.

Родные мальчика, граждане Узбекистана, узнав о смерти сына, обратились в правоохранительные органы. Изначально Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, но после судебно-медицинской экспертизы дело переквалифицировали на статью об убийстве и к ответственности привлекли также Элину Сушкевич.

В защиту врачей выступили представители медицинского сообщества, а Леонид Рошаль во время вручения наград 12 июня 2020 года обратился к президенту Путину с просьбой прекратить преследование Белой и Сушкевич. Тем не менее дело было доведено до суда, и оба врача были оправданы.