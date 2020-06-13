Следственный комитет изучит дело об убийстве младенца врачами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам органа подробно изучить дело об убийстве младенца калининградскими врачами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Следователи в рамках ведомственного процессуального контроля рассмотрят установленные в ходе расследования дела обстоятельства. При этом вмешиваться в компетенцию суда они не будут.

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Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль вступился за врачей и пожаловался лично президенту России Владимиру Путину на их дело. По словам Рошаля, он готов выступить на прениях в защиту медиков.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в калининградском роддоме появился недоношенный ребенок с массой тела 700 граммов. После этого исполняющая обязанности главного врача медучреждения Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного и велела анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния. Чтобы скрыть убийство, в историю родов внесли информацию о гибели плода.

В отношении подозреваемых было возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 105 УК («Организация умышленного убийства малолетнего»). Обе женщины находятся под домашним арестом.

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