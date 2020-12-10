Присяжные оправдали Элину Сушкевич и Елену Белую

Присяжные заседатели Калининградского областного суда оправдали Елену Белую, исполняющую обязанности главного врача роддома №4, и Элину Сушкевич, выездного врача-анестезиолога-реаниматолога Регионального перинатального центра, обвинявшихся в убийстве новорожденного, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Согласно вердикту присяжных, обвинению не удалось доказать сам факт преступления. На вопрос: «Доказано ли, что 6 ноября 2018 года между 10:15 и 10:25 в роддоме №4 новорожденному Ахмедову через пупочный катетер было введено 10 мл препарата «Магния сульфат», вследствие чего новорожденный скончался на месте от отравления?» пять из восьми присяжных ответили отрицательно.

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По версии следствия, 6 ноября 2018 года в роддоме на 24 неделе беременности родился глубоко недоношенный, но вполне жизнеспособный мальчик. Однако Елена Белая дала указание Элине Сушкевич ввести ребенку смертельную дозу сульфата магния, что та и сделала. Кроме того, Белая также приказала подчиненным переписать историю болезни, указав, что ребенок умер еще до рождения.

Родные мальчика, граждане Узбекистана, узнав о смерти сына, обратились в правоохранительные органы. Изначально Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, но после судебно-медицинской экспертизы дело переквалифицировали на статью об убийстве и к ответственности привлекли также Элину Сушкевич.

В защиту врачей выступили представители медицинского сообщества, а Леонид Рошаль во время вручения наград 12 июня 2020 года обратился к президенту Путину с просьбой прекратить преследование Белой и Сушкевич. Тем не менее дело было доведено до суда, и оба врача были оправданы.