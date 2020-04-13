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Обвиненные в убийстве российские врачи захотели бороться с коронавирусом

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Елена Белая
Елена Белая
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Неонатолог из Калининграда Элина Сушкевич, обвиняемая в убийстве новорожденного, попросила отпустить ее из-под домашнего ареста, чтобы присоединиться к борьбе с коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Обращение врача адресовано генпрокурору России Игорю Краснову. В нем Сушкевич указывает, что «в период колоссальной нагрузки на здравоохранение», она как квалифицированный специалист — анестезиолог-реаниматолог «вынуждена просиживать дома по абсурдному обвинению». Врач расценивает свое пребывание дома как тунеядство. Обвиняемая попросила вернуть ее на рабочее место. Захотела бороться с опасной инфекцией и главный врач роддома, где работала Сушкевич, Елена Белая, также проходящая по делу об убийстве новорожденного. Она подала следователю ходатайство об изменении меры пресечения и разрешении вернуться к работе. Белая указывает на свое медицинское образование и опыт работы, которые востребованы в настоящее время в условиях чрезвычайной ситуации, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Расследование уголовного дела врачей завершено, материалы отправлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего они поступит в суд для рассмотрения по существу, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. По его словам, 6 апреля суд продлил Сушкевич и Белой срок домашнего ареста еще на два месяца. Поскольку дело в прокуратуре, то следователь уже не решает вопрос по мере пресечения, отметил собеседник издания.

В окончательной редакции Сушкевич предъявлено обвинение в убийстве малолетнего по предварительному сговору, а второй фигурантке покушение на убийство ребенка. Им также вменялось превышение должностных полномочий, но это обвинение с них сняли, добавил источник.

По версии следствия, исполняющая обязанности главврача роддома Калининграда Елена Белая приняла решение об убийстве в ноябре 2018 года недоношенного ребенка с массой тела 700 граммов, чтобы не портить статистику, и велела анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести ему смертельную дозу сульфата магния. В их защиту выступили представители медицинского сообщества и пациенты.

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