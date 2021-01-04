Россиянин убил дочь из-за плача

Житель Крыма убил полуторагодовалую дочь из-за ее плача. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

3 января правоохранительные органы получили сообщение, что в одном из домов города Бахчисарай обнаружено тело девочки. Приехавшие на место следователи-криминалисты не нашли признаков насильственной смерти, однако результаты медицинской экспертизы показали, что ребенок умер из-за удушения.

Следователям СКР и оперативникам МВД удалось получить явку с повинной от 23-летнего отца погибшей. Выяснилось, что накануне он избил дочку, поставил в угол, а затем убил, чтобы она перестала плакать. Мужчина регулярно напивался и избивал жену с детьми.

Убив дочь, он придумал версию, что она отравилась угарным газом от печного отопления, и заставил супругу подтвердить это, угрожая расправой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Отец покойной девочки задержан.