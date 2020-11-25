Петербуржец объяснил таблетками и алкоголем захват в заложники шестерых детей

В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца россиянина Дениса Бельтюкова, взявшего в заложники шестерых детей. Об этом в среду, 25 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По информации суда, на заседании петербуржец объяснил произошедшее помешательством, которое было вызвано совместным употреблением алкоголя с таблетками, выписанными ему врачом, что, по словам арестованного мужчины, категорически нельзя было делать.

Бельтюков, сообщил, что очень хочет пройти лечение и понять, что произошло. Он сообщил суду, что уже свыше пяти недель не употреблял алкоголь. Мужчина просил поместить его под домашний арест в квартире, где он делает ремонт. В отношении него расследуется уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы»).

24 ноября сообщалось, что петербуржец сдался полиции и был задержан. Никто из находившихся в заложниках детей не пострадал. Бельтюков взял детей в заложники, заподозрив жену в измене.

Мужчина выгнал супругу, а затем заперся в квартире с шестью детьми в возрасте от 2 до 15 лет, в том числе тремя родными. Мужчина выдвигал различные противоречивые требования и угрожал «убить всех», если ему откажут, а в качестве демонстрации серьезности своих намерений приставил нож к горлу ребенка.