Соседи рассказали о захватившем в заложники своих детей жителе Петербурга

@Lshot / Telegram

В Санкт-Петербурге россиянин, захвативший в заложники своих детей, уложил одного из сыновей на подоконник и приставил к его шее нож. Об этом рассказали очевидцы Telegram-каналу Life Shot.

Мужчина велел, чтобы ребенок попросил всех разойтись. До этого россиянин, по словам соседей, требовал, чтобы ему принесли пиво, однако, когда одна из женщин принесла бутылку, он бросился на нее с ножом.

Как отметили соседи в разговоре с журналистами телеканала «Москва 24», ранее никаких проблем в семье они не замечали. «Ничего плохого не могу сказать, вечерами тихо, никто не шумит, дети ходят в школу, сад», — рассказала соседка журналистам.

Еще одна жительница района заявила, что часто видела россиянина распивавшим спиртные напитки во дворе.

Ранее сообщалось, что причиной захвата детей в заложники стало то, что их отец заподозрил жену в измене. Он выгнал супругу, а затем заперся в квартире с шестью детьми в возрасте от 2 до 15 лет, в том числе тремя родными. По неподтвержденным данным, у злоумышленника имеются огнестрельное оружие и топор.

Отмечалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицию вызвала его жена.

В ходе переговоров с полицией захватчик потребовал пустить в квартиру супругу, согласившись обменять на нее детей.